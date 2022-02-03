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Джеймс Харден отреагировал на 6 подряд поражений «Бруклина»

Джеймс Харден отреагировал на 6 подряд поражений «Бруклина»
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Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден считает, что нет никаких поводов для беспокойства, несмотря на шестое поражение команды подряд.

«Я не беспокоюсь. Мы вынуждены играть в усечённом составе, происходит то, что происходит. Сейчас мы находимся в поиске лучших вариантов, смотрим, что лучше работает, у кого из парней что получается в определённых сочетаниях, у кого нет. Надеюсь, что после перерыва в чемпионате мы соберёмся в полном составе и начнём двигаться в верном направлении», — приводит слова Хардена ESPN.

Напомним, накануне «Сакраменто Кингз» на домашнем стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто выиграл у «Бруклин Нетс» со счётом 112:101. В команде «Сакраменто Кингз» самым результативным стал Харрисон Барнс (19 очков). Его одноклубники оформили дабл-даблы — Тайриз Халибертон (12 очков и 10 передач), Чимези Мету (11 очков и 12 подборов).

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