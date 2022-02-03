Дуэйн Уэйд назвал недооценённого ветерана НБА

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд поделился мнением о разыгрывающем «Финикс Санз» Крисе Поле.



«Мы очень часто говорим о Леброне, о том, что он продолжает делать в своём 19-м сезоне в НБА. Всё это по делу и абсолютно заслуженно. Но мы недостаточно говорим о том, что делает Крис Пол в возрасте 36 лет, проводя свой 17-й сезон в лиге. Когда вы думаете о Крисе Поле, вы видите в нём настоящего лидера. Да, конечно, у «Финикса» есть ещё и Девин Букер, молодая звезда, за ним будущее команды. Но мы недостаточно часто говорим о Крисе Поле, а он этого заслуживает. В свои 36 лет он по-прежнему входит в 15 лучших игроков лиги. Крис Пол должен получить вызов на Матч звёзд НБА. То, что он делает — просто невероятно», — приводит слова Дуэйна Уэйда Fadeaway World.