Названа причина, почему Леброн Джеймс решил никогда не играть за «Нью-Йорк Никс»

Бывший игрок НБА Чарльз Оукли рассказал о реакции владельца «Нью-Йорк Никс» Джеймса Долана на критику с его стороны. По словам Оукли, Долан даже не пожал ему руку во время Матча звёзд 2014 года.
«Можно было подумать, что я сделал что-то с его женой. Господи, Латрелл Спрюэлл, выступавший пять сезонов за «Нью-Йорк Никс», обругал Долана на глазах у его жены, когда тот вернулся в «Никс» в 2003 году, и они всё равно стали друзьями. Я ничего не сделал этому человеку. Что я такого плохого сказал, что он меня игнорировал? Боже, мне просто хотелось ударить его по голове. Я вернулся к Леброну и сказал, что этот ублюдок Долан не пожал мне руку. Всё, что мне ответил Леброн: «Вот почему я никогда не буду играть за «Нью-Йорк Никс», — приводит слова Оукли Fadeaway World со ссылкой на его автобиографию.
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