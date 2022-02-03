Названа причина, почему Леброн Джеймс решил никогда не играть за «Нью-Йорк Никс»

Бывший игрок НБА Чарльз Оукли рассказал о реакции владельца «Нью-Йорк Никс» Джеймса Долана на критику с его стороны. По словам Оукли, Долан даже не пожал ему руку во время Матча звёзд 2014 года.



«Можно было подумать, что я сделал что-то с его женой. Господи, Латрелл Спрюэлл, выступавший пять сезонов за «Нью-Йорк Никс», обругал Долана на глазах у его жены, когда тот вернулся в «Никс» в 2003 году, и они всё равно стали друзьями. Я ничего не сделал этому человеку. Что я такого плохого сказал, что он меня игнорировал? Боже, мне просто хотелось ударить его по голове. Я вернулся к Леброну и сказал, что этот ублюдок Долан не пожал мне руку. Всё, что мне ответил Леброн: «Вот почему я никогда не буду играть за «Нью-Йорк Никс», — приводит слова Оукли Fadeaway World со ссылкой на его автобиографию.