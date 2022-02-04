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«Торонто» обыграл «Чикаго» благодаря дабл-даблу Сиакама

«Торонто» обыграл «Чикаго» благодаря дабл-даблу Сиакама
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Торонто (Канада), в котором на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Рэпторс» принимал «Чикаго Буллз». Победу в нём одержали «Торонто» в овертайме со счётом 127:120.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Паскаль Сиакам – 24 очка и 13 подборов. У «Чикаго» выделился представитель Черногории Никола Вучневич, на его счету 30 очков и 18 подборов.

В параллельном матче в Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» «Атланта Хоукс» провела игру с «Финикс Санз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 124:115.

Самым результативным игроком у «Атланты» стал Джон Коллинс, набравший 19 очков и 10 подборов. Лучше всех у «Финикса» выступил Крис Пол, у него 18 очков и 12 передач.

Также «Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Детройт Пистонс» (128:117). У Саддика Бея 21 очко и 13 подборов, у Карл-Энтони Таунса 21 очко и 14 подборов. «Сан-Антонио Спёрс» уступил «Майами Хит» со счётом 95:112.

НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2022, пятница. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
127 : 120
ОТ
Чикаго Буллз
Чикаго
Торонто Рэпторс: Сиакам - 25, Ануноби - 21, Барнс - 21, Ванвлит - 21, Буше - 16, Трент-мл. - 16, Ачиува - 5, Бэнтон - 2, Берч, Бонга, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон, Михайлюк, Флинн, Шампани
Чикаго Буллз: Вучевич - 30, Дерозан - 28, Уайт - 16, Лавин - 15, Грин - 13, Досунму - 11, Браун - 5, Кук - 2, Hill, Болл, Брэдли, Джонс, Карузо, Маккинни, Симонович, Томас, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
117 : 128
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Детройт Пистонс: Джексон - 25, Бей - 21, Грант - 20, Лайлз - 13, Стюарт - 10, Диалло - 9, Джозеф - 7, Макгрудер - 6, Олиник - 4, Хейз - 2, Гарза, Джексон, Каннингем, Ли, Ливерс, Пикетт, Смит
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 25, Принс - 23, Таунс - 21, Бисли - 18, Вандербилт - 13, Беверли - 11, Макдэниелс - 10, Ноуэлл - 3, Маклафлин - 2, Рид - 2, Больмаро, Лейман, Найт, Окоги, Райт, Расселл
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2022, пятница. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
124 : 115
Финикс Санз
Финикс
Атланта Хоукс: Янг - 43, Коллинс - 19, Хаертер - 19, Хантер - 13, Галлинари - 12, Богданович - 11, Капела - 6, Оконгву - 1, Джонсон, Дьенг, Купер, Л. Уильямс, Луваву-Кабарро, Мэйс, Нокс, Райт
Финикс Санз: Букер - 32, Бриджес - 24, Пол - 18, Джонсон - 13, Макги - 12, Краудер - 10, Эйтон - 6, Бийомбо, Джексон, Камински, Надер, Пэйн, Пэйтон, Смит, Уэйнрайт, Шамет, Шарич
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
95 : 112
Майами Хит
Майами
Сан-Антонио Спёрс: Уайт - 22, Джонс - 16, Кейкок - 8, Васселл - 7, Джонсон - 7, Ойбанкс - 7, Уокер - 7, Янг - 7, Уискэмп - 5, Эрнангомес - 5, Примо - 4, Бэйтс-Диоп, Коллинс, Ландейл, Макдермотт, Мюррей, Пёлтль
Майами Хит: Хироу - 24, Адебайо - 18, Батлер - 17, Робинсон - 17, Дедмон - 9, Винсент - 8, Такер - 8, Страс - 6, Гай - 3, Лоури - 2, Мартин, Моррис, Окпала, Оладипо, Сильва, Хаслем, Юртсевен
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