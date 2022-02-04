«Торонто» обыграл «Чикаго» благодаря дабл-даблу Сиакама

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Торонто (Канада), в котором на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Рэпторс» принимал «Чикаго Буллз». Победу в нём одержали «Торонто» в овертайме со счётом 127:120.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Паскаль Сиакам – 24 очка и 13 подборов. У «Чикаго» выделился представитель Черногории Никола Вучневич, на его счету 30 очков и 18 подборов.
В параллельном матче в Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» «Атланта Хоукс» провела игру с «Финикс Санз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 124:115.
Самым результативным игроком у «Атланты» стал Джон Коллинс, набравший 19 очков и 10 подборов. Лучше всех у «Финикса» выступил Крис Пол, у него 18 очков и 12 передач.
Также «Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Детройт Пистонс» (128:117). У Саддика Бея 21 очко и 13 подборов, у Карл-Энтони Таунса 21 очко и 14 подборов. «Сан-Антонио Спёрс» уступил «Майами Хит» со счётом 95:112.
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