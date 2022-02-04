«Лейкерс» проиграли «Клипперс», пропустив решающий бросок за 4 секунды до сирены

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе (США), в котором на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержали «Клипперс» со счётом 111:110. Решающий бросок за 4 секунды до сирены забил Реджи Джексон.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Маркус Моррис – 29 очков. У «Лейкерс» выделился Энтони Дэвис, на его счету 30 очков и 17 подборов.
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В параллельном матче в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» «Голден Стейт Уорриорз» провёл игру с «Сакраменто Кингз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 126:114.
Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал Клэй Томпсон, набравший 23 очка. Лучше всех у «Сакраменто» выступил защитник Дэвион Митчелл, у него 26 очков.
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