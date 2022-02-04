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«Лейкерс» проиграли «Клипперс», пропустив решающий бросок за 4 секунды до сирены

«Лейкерс» проиграли «Клипперс», пропустив решающий бросок за 4 секунды до сирены
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе (США), в котором на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержали «Клипперс» со счётом 111:110. Решающий бросок за 4 секунды до сирены забил Реджи Джексон.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Маркус Моррис – 29 очков. У «Лейкерс» выделился Энтони Дэвис, на его счету 30 очков и 17 подборов.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

В параллельном матче в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» «Голден Стейт Уорриорз» провёл игру с «Сакраменто Кингз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 126:114.

Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал Клэй Томпсон, набравший 23 очка. Лучше всех у «Сакраменто» выступил защитник Дэвион Митчелл, у него 26 очков.

НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2022, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Моррис - 29, Джексон - 25, Ибака - 20, Кеннард - 10, Бледсо - 7, Хартенштайн - 6, Мэнн - 5, Батюм - 4, Коффи - 3, Бостон - 2, Джонсон, Джордж, Зубац, Леонард, Престон, Скрабб, Уинслоу
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Монк - 21, Уэстбрук - 17, Хортон-Такер - 9, Ховард - 7, Энтони - 7, Брэдли - 6, Ариза - 5, Ривз - 5, Джонсон - 2, Бэйзмор - 1, Джеймс, Джонс, Джордан, Думбуйа, Нанн, Эллингтон
НБА - регулярный чемпионат
04 февраля 2022, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
126 : 114
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 23, Карри - 20, Куминга - 18, Ли - 14, Пул - 12, Уиггинс - 12, Луни - 10, Тоскано-Андерсон - 8, Муди - 6, Пэйтон II - 3, Бьелица, Грин, Игуодала, Кьоцца, Портер, Уайзмен, Уэзерспун
Сакраменто Кингз: Митчелл - 26, Барнс - 25, Харклесс - 18, Джонс - 17, Халибёртон - 10, Мету - 8, Хилд - 6, Холмс - 4, Багли III, Вудард, Дэвис, Кета, Кинг, Лень, Рэмси, Томпсон, Фокс
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