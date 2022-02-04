Кайл Хайнс спровоцировал масштабную потасовку с участием всех игроков после матча Евролиги

Матч регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого встречались «Милан» и «Фенербахче», закончился потасовкой между участниками. Конфликт начался сразу после финального свистка, когда защитник турецкого клуба Марко Гудурич начал что-то говорить скамейке «Милана». Это возмутило центрового итальянского клуба Кайла Хайнса, который оттолкнул Гудурича. После этого игроки и даже тренеры обоих клубов оказались на площадке.

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Хайнс заявил, что причиной его реакции стали оскорбления Гудурича в адрес главного тренера «Милана» Этторе Мессины.

«Баскетбол – это игра. Я могу смириться с поражением. Я также могу принять то, соперник нас переигрывает в отдельном матче. Но что я не могу принять, так это неуважение по отношению к товарищам по команде и тренерам. Гудурич – отличный игрок, он провёл великолепный матч. Но то, что он сказал после встречи нашему тренеру, было вовсе необязательным.

Я дал ему понять, что не допущу подобного. Возможно, я отреагировал не совсем корректно, но такое у меня воспитание и я не стану терпеть неуважение к моим близким и всегда буду за них заступаться. Когда в Стамбуле мы победили, причём с большой разницей, то вели себя уважительно по отношению к сопернику», – написал Хайнс.

«Я знаю только, что Кайл Хайнс никогда бы не разозлился так без серьезной на то причины. Кто видел этот момент, тот понял, что именно произошло, нет нужды что-то еще говорить», – сказал Мессина после игры.

Напомним, встреча между «Миланом» и «Фенербахче» проходила на площадке итальянского клуба и завершилась со счётом 71:60 в пользу гостей. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Гудурич, набравший 17 очков. В составе гостей паркета 12 очков на счету Бена Бентила.