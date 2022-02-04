Шакил О'Нил рассказал о реакции Бена Симмонса на жёсткую критику с его стороны

Известный в прошлом баскетболист Шакил О'Нил рассказал о реакции разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса на критику с его стороны. Шакил резко высказался о Симмонсе из-за того, что тот не выступает в нынешнем сезоне НБА.



«Я не уважаю этого парня. Я бы избавился от него», — говорил, помимо прочего, О'Нил.



Позже Симмонс отправил Шакилу несколько сообщений, в которых оспаривал сказанное им. Об этом информирует издание USA TODAY, ссылаясь на выступления самого Шакила в его подкасте.



Легендарный игрок не стал уточнять, что именно ему писал Симмонс, отметив лишь, что тот был «очень разозлён».



Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне НБА. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку.

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