Названа одна из главных причин конфликта Леброна Джеймса и Кайри Ирвинга в «Кливленде»
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг испытывал недовольство из-за того, что находился в тени Леброна Джеймса во время выступления за «Кливленд Кавальерс». Об этом информирует The Sports Rush со ссылкой на The Athletic.
Сообщается, что когда Леброн вернулся в «Кливленд» в 2014 году, клуб нанял для него личного тренера, а также охранника и персонального ассистента. Кайри, как и люди из его окружения, не мог рассчитывать на подобное отношение, что беспокоило его.
Ирвинг покинул «Кавальерс» в 2017 году, перейдя в «Бостон Селтикс». Джеймс впоследствии признался, что разочарован этим, пожелав при этом Кайри всего наилучшего в новой команде.
Ранее бывший игрок НБА Чарльз Оукли рассказал, почему Леброн решил никогда не играть за «Нью-Йорк Никс».
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