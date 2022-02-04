В «Лейкерс» отреагировали на непопадание Дэвиса и Уэстбрука на Матч звёзд НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель отреагировал на непопадание Энтони Дэвиса и Расселла Уэстбрука в список участников Матча звёзд НБА.
«Это немного удивляет. Думаю, все мы чувствуем, что эти парни должны быть там. Вероятно, это показательный момент, учитывая наш результат в этом сезоне», — цитирует Фрэнка Вогеля журналист Марк Медина в своём «твиттере».
Напомним, ранее стали известны списки запасных игроков на Матч звёзд НБА.
Участники Матча звёзд от Западной конференции: Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт Уорриорз»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
Запасные: разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Дариус Гарлэнд, защитник «Майами Хит» Джимми Батлер, защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден, защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин, форвард «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон, форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и защитник «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит.
Участники Матча звёзд от Восточной конференции: Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Демар Дерозан («Чикаго Буллз»), Трей Янг («Атланта Хоукс»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»).
Запасные: разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол, защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич, защитник «Финикс Санз» Девин Букер, защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл, форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин, центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс и центровой «Юты Джаз» Руди Гобер.
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