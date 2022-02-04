22-летний Лука Дончич превосходит 8 франшиз НБА по количеству трипл-даблов

22-летний лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич, оформивший свой 43-й трипл-дабл в регулярном чемпионате НБА, вышел на 10-ю строчку в истории лиги по этому показателю, сообщает StatsMuse. Кроме того, Дончич опередил в этом списке сразу восемь клубов НБА.
Дончич опередил по количеству трипл-даблов такие клубы, как «Майами Хит» (41), «Нью-Орлеан Пеликанс» (40), «Миннесота Тимбервулвз» (37), «Орландо Мэджик» (34), «Шарлотт Хорнетс» (32), «Торонто Рэпторс» (30), «Юта Джаз» (24) и «Мемфис Гриззлиз» (22).
Напомним, Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 40+ очков в седьмом матче плей-офф. Средние показатели Луки в плей-офф — 2021 составили 35,7 очка, 10,3 передачи и 7,9 подбора за 40,1 минуты при точности двухочковых 54,2% и трёхочковых 40,8%. «Даллас» уступил в серии первого раунда с «Лос-Анджелес Клипперс» (3-4).
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