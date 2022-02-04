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Алексей Швед стал 10-м игроком в истории, набравшим 3000 очков в Евролиге

Алексей Швед стал 10-м игроком в истории, набравшим 3000 очков в Евролиге
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Защитник ЦСКА Алексей Швед стал 10-м игроком в истории Евролиги, который достиг отметки в 3000 набранных очков за карьеру, сообщает официальный сайт турнира.

В победном матче с «Альбой» (91:72) Швед записал себе в актив 10 очков и увеличил показатель за карьеру до 3002. Швед также отдал 13 передач (повторение персонального рекорда), собрал 6 подборов и совершил 2 перехвата.

33-летний баскетболист провёл в Евролиге 186 матчей (121 – за «Химки», 65 – за ЦСКА), набирая в среднем 16,1 очка.

В десятку игроков, достигших отметки в 3000 очков за карьеру, также входят Вассилис Спанулис (4455), Хуан Карлос Наварро (4152), Нандо Де Коло (3782), Георгиос Принтезис (3563), Серхио Юль (3336), Серхио Родригес (3333), Паулюс Янкунас (3194), Майк Джеймс (3061) и Фелипе Рейес (3029).

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