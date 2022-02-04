Тайрон Лю: Кавай Леонард, вероятно, не вернётся в этом сезоне

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю сообщил, что форвард команды Кавай Леонард, вероятно, не сыграет в этом сезоне.



«Мы знаем, что Кавай, вероятно, не вернётся в этом сезоне. Мы пока не знаем статус Пола Джорджа, но парни продолжают сражаться. Каждый день. Не знаю, вернутся ли они в этом сезоне. Я не врач. Но надежда сильнее страха. Так что надеюсь, что эти два парня вернутся. Но пока неизвестно», — приводит слова Тайрона Лю ESPN.



Напомним, 30-летний баскетболист в июле перенёс операцию по восстановлению после разрыва крестообразной связки колена, полученного в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации прошлого сезона.



Кавай провёл за «Клипперс» два сезона, набирая 26 очков, 6,8 подбора, 5 передач и 1,7 перехвата в среднем за матч. В середине августа прошлого года стало известно, что Леонард подписал с «Лос-Анджелес Клипперс» новый четырёхлетний контракт на $ 176,3 млн.

