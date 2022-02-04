УНИКС добыл победу над «Жальгирисом» в Евролиге
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Казанский УНИКС на выезде переиграл литовский «Жальгирис» в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 76:67.
Литовцам в ходе встречи удалось владеть преимуществом лишь в первой четверти, по итогам которой они повели в счёте. Однако уже к большому перерыву казанцы вырвались вперёд и в дальнейшем по ходу матча не упускали инициативу из своих рук.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Лоренцо Браун, набравший 19 очков. В составе хозяев паркета 14 очков набрал Лукас Лекавичюс.
После 22 игр Евролиги УНИКС располагается на шестой строчке в турнирной таблице с 13 победами и 10 поражениями. «Жальгирис» занимает 18-е место, у них 3 победы и 17 поражений.
Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
04 февраля 2022, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
67 : 76
УНИКС
Казань, Россия
Жальгирис: Улановас - 16, Лекавичюс - 14, Кавано - 9, Миниотас - 8, Лукошюнас - 5, Блажевич - 4, Гиффей - 4, Уэбстер - 4, Ловернь - 3, Милакнис, Саргюнас, Янкунас
УНИКС: Браун - 19, Браун - 15, Хезонья - 14, Воронцевич - 6, Канаан - 5, Мэйо - 5, Узинский - 5, Джекири - 4, Списсу - 3, Брэнтли, Зайцев, Клименко
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