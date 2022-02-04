УНИКС добыл победу над «Жальгирисом» в Евролиге

Казанский УНИКС на выезде переиграл литовский «Жальгирис» в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 76:67.



Литовцам в ходе встречи удалось владеть преимуществом лишь в первой четверти, по итогам которой они повели в счёте. Однако уже к большому перерыву казанцы вырвались вперёд и в дальнейшем по ходу матча не упускали инициативу из своих рук.



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Лоренцо Браун, набравший 19 очков. В составе хозяев паркета 14 очков набрал Лукас Лекавичюс.



После 22 игр Евролиги УНИКС располагается на шестой строчке в турнирной таблице с 13 победами и 10 поражениями. «Жальгирис» занимает 18-е место, у них 3 победы и 17 поражений.