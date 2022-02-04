Тренер ЦСКА: хочу посвятить эту победу Итудису, у которого сейчас проблемы со здоровьем

Тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Альбой» (91:72).

«Прежде всего хочу посвятить эту победу Димитрису Итудису, у которого сейчас проблемы со здоровьем. Надеюсь, он вернётся в строй как можно скорее. Хочу поблагодарить игроков за то, что они играли всем сердцем. И особенно выделить Уилла Клайберна и Джоэла Боломбоя, которые захотели помочь команде сегодня, несмотря на травмы, несмотря на боль. Мы, в свою очередь, постарались поберечь их. В целом матч сегодня прошёл по нашему плану, мы делали всё, что было необходимо. Мы с уважением отнеслись к очень опасному сопернику и добыли важную победу», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт ЦСКА.