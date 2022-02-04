«Клипперс» провели масштабный обмен, заполучив двух ведущих игроков «Портленда»
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«Лос-Анджелес Клипперс» обменял Эрика Бледсо, Джастиса Уинслоу, Кеона Джонсона и пик второго раунда драфта НБА 2025 года в «Портленд Трэйл Блэйзерс», получив взамен Нормана Пауэлла и Роберта Ковингтона, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Разыгрывающий Бледсо проводил первый сезон за «Клипперс», набирая 9,9 очка, 4,2 передачи и 3,4 подбора. Средние показатели форварда Уинслоу в нынешнем сезоне составляют 4,2 очка и 3,6 подбора. Новичок Джонсон принял участие в 15 матчах, набирая в среднем 3,5 очка.
Атакующий защитник Пауэлл набирает 18,7 очка, 3,3 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру. Форвард Ковингтон записывает себе в актив в среднем 7,6 очка и 5,7 подбора за игру.
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