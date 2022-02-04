Кевин Пангос не рассматривает вариант с переходом в ЦСКА и другие европейские клубы

Бывший разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос останется в составе клуба НБА «Кливленд Кавальерс» до конца сезона, сообщает Metaratings со ссылкой на источник в американском окружении баскетболиста.
Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА сделал новое, улучшенное предложение контракта разыгрывающему. Источники утверждали, что канадец может принять новое предложение армейцев, которые находятся в поиске основного разыгрывающего. В «Кавальерс» у Пангоса мало игрового времени, а с приходом в команду Рэджона Рондо его может стать ещё меньше.
28-летний Пангос в сезоне-2020/2021 набирал в среднем 13,5 очка и 6,6 передачи в 39 матчах Евролиги за «Зенит» и был включён в первую символическую пятёрку турнира. Интерес к Пангосу проявляли несколько клубов Евролиги, включая ЦСКА, но баскетболист хотел продолжить карьеру в НБА и был готов ждать предложение контракта до осени.
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