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«Даллас» выбрал именитую трансферную цель для объединения с Дончичем в задней линии

«Даллас» выбрал именитую трансферную цель для объединения с Дончичем в задней линии
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Стало известно, что команда «Даллас Маверикс» заинтересована в приобретении атакующего защитника «Портленд Трейл Блэйзерс» Си Джея Макколлума, сообщает HoopsHype. По информации источника, «Даллас» намерен заполучить Макколлума перед дедлайном обменов.

Помимо «Далласа», интерес к Макколлуму проявляют несколько клубов лиги, включая «Нью-Орлеан Пеликанс», который рассматривает Макколлума как «идеального ветерана, бомбардира и лидера», который будет помогать лидерам команды — тяжёлому форварду Зайону Уильямсону и лёгкому форварду Брэндону Ингрэму.

У Макколлума есть действующий контракт ещё на 3,5 сезона. Его зарплата с 2021 по 2024 год достигнет $ 100 млн.

Си Джей был выбран «Портлендом» на драфте НБА 2013 года в первом раунде под общим 10-м номером. В нынешнем сезоне он сыграл 35 матчей. Его показатели составляют 20,6 очка, 4,3 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру.

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