Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названа причина, почему Джеймсу Хардену не нравится в «Бруклине»

Названа причина, почему Джеймсу Хардену не нравится в «Бруклине»
Комментарии

Инсайдер Алекс Шиффер рассказал о причинах, по которым Джеймс Харден хочет покинуть «Бруклин Нетс».

«Джеймс Харден тонко дал понять, что он не поклонник того, что Кайри Ирвинг не играет все матчи, но источник, который знаком с Джеймсом лично, говорит, что Харден больше всего разочарован в „Нетс“ в целом. Он пришёл в „Бруклин“ с целью стать частью трёхголового монстра, а в итоге оказался в такой же ситуации, как в „Хьюстоне“. Чаще всего ему приходится всё делать самому», — написал Алекс Шиффер в своей колонке на The Athletic.

Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022