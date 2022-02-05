Названа причина, почему Джеймсу Хардену не нравится в «Бруклине»

Инсайдер Алекс Шиффер рассказал о причинах, по которым Джеймс Харден хочет покинуть «Бруклин Нетс».



«Джеймс Харден тонко дал понять, что он не поклонник того, что Кайри Ирвинг не играет все матчи, но источник, который знаком с Джеймсом лично, говорит, что Харден больше всего разочарован в „Нетс“ в целом. Он пришёл в „Бруклин“ с целью стать частью трёхголового монстра, а в итоге оказался в такой же ситуации, как в „Хьюстоне“. Чаще всего ему приходится всё делать самому», — написал Алекс Шиффер в своей колонке на The Athletic.



Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».