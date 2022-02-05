Домантас Сабонис может стать игроком лучшей команды НБА

Команда НБА «Финикс Санз» ведёт переговоры с «Индианой Пэйсерс» по поводу обмена форварда Домантаса Сабониса, сообщает инсайдер FLEX From Jersey. По информации источника, «Финикс» заинтересован в обмене Сабониса и может предложить взамен центрового Деандре Эйтона, который не хочет подписывать никакой контракт с аризонским клубом, кроме максимального.



После 54 матчей регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 19 побед и 35 поражений. Возглавляет конференцию «Чикаго Буллз» (33-19). В Западной конференции первое место занимает «Финикс Санз» с 41 победой в 51 встрече.



В прошлом сезоне команда была девятой в конференции по итогам регулярного чемпионата и участвовала в турнире плей-ин, но не смогла пройти в плей-офф.



Для Сабониса нынешний сезон является шестым в НБА. За это время он успел дважды поучаствовать в Матче звёзд. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Домантас набирает в среднем по 19,1 очка, совершает 12,1 подбора и отдаёт 5,0 передач.