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Домантас Сабонис может стать игроком лучшей команды НБА

Домантас Сабонис может стать игроком лучшей команды НБА
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Команда НБА «Финикс Санз» ведёт переговоры с «Индианой Пэйсерс» по поводу обмена форварда Домантаса Сабониса, сообщает инсайдер FLEX From Jersey. По информации источника, «Финикс» заинтересован в обмене Сабониса и может предложить взамен центрового Деандре Эйтона, который не хочет подписывать никакой контракт с аризонским клубом, кроме максимального.

После 54 матчей регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 19 побед и 35 поражений. Возглавляет конференцию «Чикаго Буллз» (33-19). В Западной конференции первое место занимает «Финикс Санз» с 41 победой в 51 встрече.

В прошлом сезоне команда была девятой в конференции по итогам регулярного чемпионата и участвовала в турнире плей-ин, но не смогла пройти в плей-офф.

Для Сабониса нынешний сезон является шестым в НБА. За это время он успел дважды поучаствовать в Матче звёзд. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Домантас набирает в среднем по 19,1 очка, совершает 12,1 подбора и отдаёт 5,0 передач.

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