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Шакил О'Нил: Бену Симмонсу нужно учиться у Майка Тайсона

Шакил О'Нил: Бену Симмонсу нужно учиться у Майка Тайсона
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Известный в прошлом баскетболист Шакил О'Нил высказался о реакции разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Билла Симмонса на критику с его стороны.

«Симмонсу нужно учиться у Майка Тайсона. Майк Тайсон говорил: «Если ты не можешь меня расстроить, значит, ты не можешь залезть ко мне в голову. Я просто больше не злюсь», — цитирует Шакила О'Нила Essentially Sports со ссылкой на пгодкаст легендарного игрока.

Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне НБА. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку.

Ранее О'Нил рассказал о реакции Симмонса на критику с его стороны, однако не стал уточнять, что именно ему написал Симмонс. Шакил резко высказался о Симмонсе из-за того, что тот не выступает в нынешнем сезоне НБА.

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