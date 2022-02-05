Шакил О'Нил: Бену Симмонсу нужно учиться у Майка Тайсона

Известный в прошлом баскетболист Шакил О'Нил высказался о реакции разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Билла Симмонса на критику с его стороны.
«Симмонсу нужно учиться у Майка Тайсона. Майк Тайсон говорил: «Если ты не можешь меня расстроить, значит, ты не можешь залезть ко мне в голову. Я просто больше не злюсь», — цитирует Шакила О'Нила Essentially Sports со ссылкой на пгодкаст легендарного игрока.
Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне НБА. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку.
Ранее О'Нил рассказал о реакции Симмонса на критику с его стороны, однако не стал уточнять, что именно ему написал Симмонс. Шакил резко высказался о Симмонсе из-за того, что тот не выступает в нынешнем сезоне НБА.
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