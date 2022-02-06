«Майами» обыграл «Шарлотт», у Эдриса Адебайо дабл-дабл

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Шарлотте (США), в котором на стадионе «Спектрум-центр» «Шарлотт Хорнетс» принимал «Майами Хит». Победу в нём одержал «Майами» со счётом 104:86.
Значительный вклад в успех гостей внёс Эдрис Адебайо – 20 очков и 12 подборов. У «Шарлотт» выделился Терри Розир, на его счету 16 очков.
В параллельном матче в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» «Вашингтон Уизардс» провёл игру с «Финикс Санз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 95:80.
Самым результативным игроком у «Финикса» стал Деандре Эйтон, набравший 20 очков и 16 подборов. Лучше всех у «Вашингтона» выступил Аарон Холидэй, у него 11 очков.
Также «Мемфис» обыграл «Орландо» со счётом 135:115, у Де'Энтони Мелтона дабл-дабл (16 очков и 10 подборов).
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