Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Майами» обыграл «Шарлотт», у Эдриса Адебайо дабл-дабл

«Майами» обыграл «Шарлотт», у Эдриса Адебайо дабл-дабл
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Шарлотте (США), в котором на стадионе «Спектрум-центр» «Шарлотт Хорнетс» принимал «Майами Хит». Победу в нём одержал «Майами» со счётом 104:86.

Значительный вклад в успех гостей внёс Эдрис Адебайо – 20 очков и 12 подборов. У «Шарлотт» выделился Терри Розир, на его счету 16 очков.

В параллельном матче в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» «Вашингтон Уизардс» провёл игру с «Финикс Санз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 95:80.

Самым результативным игроком у «Финикса» стал Деандре Эйтон, набравший 20 очков и 16 подборов. Лучше всех у «Вашингтона» выступил Аарон Холидэй, у него 11 очков.

Также «Мемфис» обыграл «Орландо» со счётом 135:115, у Де'Энтони Мелтона дабл-дабл (16 очков и 10 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2022, воскресенье. 01:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
115 : 135
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Орландо Мэджик: Энтони - 22, Саггс - 17, Вагнер - 15, Браздейкис - 13, Картер - 12, Харрис - 10, Вагнер - 9, Скофилд - 6, Росс - 4, Бамба - 3, Лопес - 2, Океке - 2, Айзек, Картер-Уильямс, Мур, Фульц, Хэмптон
Мемфис Гриззлиз: Морант - 33, Джексон - 21, Мелтон - 16, Адамс - 12, Уильямс - 11, Джонс - 10, Кларк - 10, Андерсон - 7, Бейн - 7, Тиллман - 5, Кончар - 3, Альдама, Брукс, Калвер, Пон, Терри, Тийе
НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
86 : 104
Майами Хит
Майами
Шарлотт Хорнетс: Розир - 16, Бриджес - 15, Болл - 12, Вашингтон - 11, Убре - 9, Мартин - 8, Смит - 8, Пламли - 6, Ричардс - 1, Букнайт, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Макдэниелс, Тор, Хэйворд
Майами Хит: Батлер - 27, Адебайо - 20, Хироу - 19, Лоури - 9, Мартин - 8, Винсент - 7, Дедмон - 6, Такер - 5, Робинсон - 3, Гай, Моррис, Окпала, Оладипо, Сильва, Страс, Хаслем, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
80 : 95
Финикс Санз
Финикс
Вашингтон Уизардс: Харрелл - 15, Холидей - 11, Кузма - 9, Нето - 9, Колдуэлл-Поуп - 8, Авдия - 6, Брайант - 5, Кисперт - 5, Динвидди - 4, Хатимура - 4, Гэффорд - 3, Дав. Бертанс - 1, Бил, Гилл, Тодд, Уинстон, Ээи
Финикс Санз: Эйтон - 20, Пол - 14, Бриджес - 12, Джонсон - 12, Букер - 11, Смит - 8, Краудер - 7, Макги - 6, Пэйтон - 2, Уэйнрайт - 2, Бийомбо - 1, Джексон, Камински, Надер, Шамет, Шарич
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022