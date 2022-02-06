«Лейкерс» обыграли «Нью-Йорк» благодаря трипл-даблу вернувшегося в строй Леброна Джеймса

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл в овертайме у «Нью-Йорк Никс» дома на стадионе «Крипто.ком Арена» (Лос-Анджелес, США) со счётом 122:115. Самым результативным в составе «Нью-Йорк Никс» стал форвард Ар Джей Барретт, набравший 36 очков. Форвард победителей Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 10 передач.

Леброн пропустил предыдущие пять игр команды из-за проблем с коленом. Для него это уже четвёртый трипл-дабл в текущем сезоне.

В другой игре «Сакраменто Кингз» на домашнем стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто выиграл у «Оклахомы-Сити Тандер» со счётом 113:103. Самым результативным в «Сакраменто» стал Харрисон Барнс с 24 очками. Его одноклубник Морис Харклесс сделал дабл-дабл (18 очков, 11 подборов).В «Оклахоме» самым эффективным стал Джош Гидди с 24 очками.

В параллельном матче «Портленд Трэйл Блейзерс» уступил «Милуоки Бакс» на домашнем стадионе «Мода-центр» в Портленде (США) со счётом 108:137. Самым эффективным в «Милуоки» стал Бобби Портис с 30 очками. Его одноклубник Яннис Адетокунбо принёс команде 29 очков.