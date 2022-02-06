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«Лейкерс» обыграли «Нью-Йорк» благодаря трипл-даблу вернувшегося в строй Леброна Джеймса

«Лейкерс» обыграли «Нью-Йорк» благодаря трипл-даблу вернувшегося в строй Леброна Джеймса
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Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл в овертайме у «Нью-Йорк Никс» дома на стадионе «Крипто.ком Арена» (Лос-Анджелес, США) со счётом 122:115. Самым результативным в составе «Нью-Йорк Никс» стал форвард Ар Джей Барретт, набравший 36 очков. Форвард победителей Леброн Джеймс оформил трипл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 10 передач.

Леброн пропустил предыдущие пять игр команды из-за проблем с коленом. Для него это уже четвёртый трипл-дабл в текущем сезоне.

В другой игре «Сакраменто Кингз» на домашнем стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто выиграл у «Оклахомы-Сити Тандер» со счётом 113:103. Самым результативным в «Сакраменто» стал Харрисон Барнс с 24 очками. Его одноклубник Морис Харклесс сделал дабл-дабл (18 очков, 11 подборов).В «Оклахоме» самым эффективным стал Джош Гидди с 24 очками.

В параллельном матче «Портленд Трэйл Блейзерс» уступил «Милуоки Бакс» на домашнем стадионе «Мода-центр» в Портленде (США) со счётом 108:137. Самым эффективным в «Милуоки» стал Бобби Портис с 30 очками. Его одноклубник Яннис Адетокунбо принёс команде 29 очков.

НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2022, воскресенье. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
122 : 115
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Монк - 29, Дэвис - 28, Ариза - 11, Джонсон - 9, Ривз - 9, Уэстбрук - 5, Хортон-Такер - 2, Брэдли, Бэйзмор, Джонс, Джордан, Думбуйа, Нанн, Ховард, Эллингтон, Энтони
Нью-Йорк Никс: Барретт - 36, Рэндл - 32, Фурнье - 15, Бёркс - 12, Уокер - 7, Ноэль - 5, Робинсон - 4, Топпин - 4, Гибсон, Гримс, Куикли, Макбрайд, Реддиш, Роуз, Саманич, Симс
НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
113 : 103
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сакраменто Кингз: Барнс - 24, Харклесс - 18, Митчелл - 17, Холмс - 14, Халибёртон - 13, Мету - 9, Хилд - 9, Джонс - 7, Лень - 2, Багли III, Вудард, Дэвис, Кета, Кинг, Рэмси, Томпсон, Фокс
Оклахома-Сити Тандер: Гидди - 24, Базли - 18, Манн - 16, Покушевски - 12, Дьяките - 9, Маледон - 9, Джером - 6, Уильямс - 5, Фэйворс - 4, Гилджес-Александер, Дорт, Крейчи, Мускала, Роби, Робинсон-Эрл, Уиггинс, Уотсон
НБА - регулярный чемпионат
06 февраля 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
108 : 137
Милуоки Бакс
Милуоки
Портленд Трэйл Блэйзерс: Маклемор - 19, Саймонс - 19, Макколлум - 17, Нуркич - 11, Браун - 10, Снелл - 9, Уотфорд - 7, Смит - 6, Уинслоу - 6, Блевинс - 2, Эллеби - 2, Бледсо, Джонсон, Зеллер, Лиллард, Литтл, Нэнс
Милуоки Бакс: Портис - 30, Адетокунбо - 29, Миддлтон - 14, Дивинченцо - 10, Холидэй - 9, Аллен - 8, Нвора - 7, Оджелей - 7, Монро - 6, Wigginton - 5, Мамукелашвили - 5, Худ - 4, Коннотон - 3, Адетокунбо, Лопес, Мэттьюз, Хилл
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