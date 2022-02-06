Кевин Дюрант определился с позицией по Джеймсу Хардену, который может покинуть «Бруклин»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант не хотел бы, чтобы его одноклубник Джеймс Харден покидал команду.

«Я думаю, Кевин точно хочет продолжать играть вместе с Харденом и придерживаться выбранной траектории. Думаю, что шансы обмена Хардена до дедлайна сейчас ниже, чем вероятность того, что он останется в «Нетс», – приводит слова инсайдера Эдриана Войнаровски издание Bleacher Report со ссылкой на его выступление в эфире шоу NBA Countdown.

Напомним, Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».