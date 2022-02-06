Руди Гобер обратился к Неймару на его день рождения
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Французский центровой «Юты Джаз» Руди Гобер поздравил бразильского футболиста Неймара с днём рождения.
«С днём рождения, босс! Всех благ», — написал Гобер в «сториз» своего «инстаграма».
Неймар продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в конце ноября. Он получил повреждение связок голеностопа в матче «Сент-Этьен» — «ПСЖ», который завершился победой парижан со счётом 3:1. В концовке встречи защитник «Сент-Этьена» Иванн Масон жёстко сыграл против бразильского футболиста. В результате подката Неймар подвернул левый голеностоп и не смог покинуть поле самостоятельно. Его унесли на носилках.
«Юта Джаз» после 53 игр регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
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