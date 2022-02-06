Кайл Кузма отреагировал на слухи о возможном уходе Леброна Джеймса из «Лейкерс»

Игрок «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма отреагировал на информацию о том, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс готов будет покинуть свою команду, чтобы играть в одном клубе со своим сыном Бронни, который может выйти на драфт НБА в 2023 году.

«Прести отдаст за это все свои активы лол», — написал в своём «твиттере» Кузма.

Сэм Прести — генеральный менеджер «Оклахомы». За последние годы он скопил большое количество драфт-пиков.

Сейчас Бронни выступает в калифорнийской школе Сьерра-Каньон. Авторитетный портал NBA Draft Room прогнозирует Бронни выбор под первым номером драфта-2024. Если сын Леброна пойдёт на драфт в 2023 году, то, по предварительным прогнозам, будет выбран в середине первого раунда.