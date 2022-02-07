Трипл-дабл Дончича принёс «Далласу» победу над «Атлантой». «Бостон» разгромил «Орландо»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 103:94.

Наибольший вклад в победу «Далласа» внесли защитник Джейлен Брансон (22 очка, 5 подборов и 5 передач), лёгкий форвард Реджи Баллок (22 очка, 9 подборов и 2 передачи) и словенский защитник Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 18 очков, 10 подборов и 11 передач. В составе «Атланты» лучшая результативность у форварда Джона Коллинса, на счету которого дабл-дабл из 22 очков, 18 подборов и 1 передачи.

В параллельных матчах «Орландо Мэджик» дома уступил «Бостон Селтикс» (83:116) с разницей «-33», а «Кливленд Кавальерс» победил «Индиану Пэйсерс» (98:85).