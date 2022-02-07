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Трипл-дабл Дончича принёс «Далласу» победу над «Атлантой». «Бостон» разгромил «Орландо»

Трипл-дабл Дончича принёс «Далласу» победу над «Атлантой». «Бостон» разгромил «Орландо»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 103:94.

Наибольший вклад в победу «Далласа» внесли защитник Джейлен Брансон (22 очка, 5 подборов и 5 передач), лёгкий форвард Реджи Баллок (22 очка, 9 подборов и 2 передачи) и словенский защитник Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 18 очков, 10 подборов и 11 передач. В составе «Атланты» лучшая результативность у форварда Джона Коллинса, на счету которого дабл-дабл из 22 очков, 18 подборов и 1 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2022, понедельник. 02:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
103 : 94
Атланта Хоукс
Атланта
Даллас Маверикс: Баллок - 22, Брансон - 22, Дончич - 18, Пауэлл - 12, Финни-Смит - 11, Грин - 9, Бёрк - 7, Крисс - 2, Браун, Браун, Клебер , Марьянович, Нтиликина, Пинсон, Порзингис, Хардуэй-младший
Атланта Хоукс: Коллинс - 22, Янг - 17, Хантер - 14, Галлинари - 11, Хаертер - 11, Капела - 8, Богданович - 5, Оконгву - 4, Райт - 2, Джонсон, Дьенг, Купер, Л. Уильямс, Луваву-Кабарро, Мэйс, Нокс

В параллельных матчах «Орландо Мэджик» дома уступил «Бостон Селтикс» (83:116) с разницей «-33», а «Кливленд Кавальерс» победил «Индиану Пэйсерс» (98:85).

НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2022, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
83 : 116
Бостон Селтикс
Бостон
Орландо Мэджик: Саггс - 17, Картер - 14, Энтони - 9, Бамба - 8, Вагнер - 8, Океке - 8, Вагнер - 6, Росс - 6, Харрис - 4, Скофилд - 3, Айзек, Браздейкис, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Фульц, Хэмптон
Бостон Селтикс: Браун - 26, Шрёдер - 22, Тейтум - 15, Хорфорд - 13, Уильямс - 12, Уильямс - 10, Лэнгфорд - 8, Притчард - 7, Смарт - 3, Бол, Дозьер, Кантер, Несмит, Ричардсон, Томас, Фернанду, Хозер
НБА - регулярный чемпионат
07 февраля 2022, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
98 : 85
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Осман - 22, Лав - 19, Аллен - 15, Рондо - 15, Уэйд - 10, Мобли - 9, Стивенс - 6, Окоро - 2, Гарлэнд, Гудвин, Дэвис, Маркканен, Нембхард, Пэнгос, Рубио, Секстон, Уиндлер
Индиана Пэйсерс: Дуарте - 22, Вашингтон - 17, Холидэй - 10, Сабонис - 9, Sykes - 7, Крэйг - 5, Stephenson - 4, Taylor - 4, Битадзе - 4, Бриссетт - 3, Брогдон, Джексон, ЛеВерт, Лэмб, Макконнелл, Перри, Тёрнер, Уоррен
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