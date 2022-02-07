Никола Йокич повторил рекорд Уилта Чемберлена
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Лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич в матче с «Бруклин Нетс» (124:104) оформил очередной трипл-дабл (27-12-10). Он стал вторым после легендарного Уилта Чемберлена игроком в истории НБА, на счету которого есть несколько трипл-даблов с 25 набранными очками при 80% реализации с игры.
В этом сезоне на счету серба уже 14 трипл-даблов. Он лидирует в лиге по этому показателю. Примечательно, что центровой занимает седьмое место в истории (71).
Напомним, в январе Йокич стал шестым игроком в истории НБА, сделавшим 4 трипл-дабла подряд. Он повторил достижения разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука, легендарных Майкла Джордана и Мэджика Джонсона, разыгрывающего «Финикс Санз» Элфрида Пэйтона и защитника «Бруклин Нетс» Джеймса Хардена.
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