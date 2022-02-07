Кайри Ирвинг отреагировал на слухи об обмене Джеймса Хардена
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Игрок «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался по поводу слухов о возможном обмене товарища по команде Джеймса Хардена.
«Думаю, Джеймс может сказать об этом лучше, чем я. То, что все эти СМИ начинают распускать слухи и тому подобное, меня совершенно не волнует. В тех немногих разговорах, которые у нас были, он был очень предан своему делу, и мы просто верим его слову», — приводит слова Ирвинга Essentially Sports.
Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».
Ранее сообщалось, что «Бруклин» не намерен обменивать Хардена до дедлайна.
Новость по теме«Бруклин» объявил позицию по обмену Джеймса Хардена
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