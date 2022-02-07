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«Вашингтон» выбрал главную трансферную цель перед дедлайном

«Вашингтон» выбрал главную трансферную цель перед дедлайном
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«Вашингтон Уизардс» сделали предложение «Индиане Пэйсерс» об обмене форварда Домантаса Сабониса.

Ответ «Индианы» должен последовать в ближайшее время, поскольку до дедлайна остаётся всего три дня.

После 55 матчей регулярного чемпионата НБА «Индиана» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 19 побед и 36 поражений. Возглавляет конференцию «Чикаго Буллз» (33-19). В Западной конференции и НБА в целом первое место занимает «Финикс Санз» с 41 победой в 51 встрече.

В прошлом сезоне команда была девятой в конференции по итогам регулярного чемпионата и участвовала в турнире плей-ин, но не смогла пройти в плей-офф.

Для Сабониса нынешний сезон является шестым в НБА. За это время он успел дважды поучаствовать в Матче звёзд. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Домантас набирает в среднем по 18,9 очка, совершает 12,1 подбора и отдаёт 5,0 передач.

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