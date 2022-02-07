Блэйк Гриффин одной фразой отреагировал на 8 подряд поражений «Бруклина»

Форварду «Бруклин Нетс» Блэйку Гриффину после восьмого поражения подряд задали вопрос по поводу уровня беспокойства за состояние команды.

«Очень высокий», — ответил Гриффин на пресс-конференции.

Напомним, сегодня «Денвер Наггетс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча завершилась убедительной победой хозяев со счётом 124:104.

Самый значительный вклад в победу «Денвера» внёс сербский центровой Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 27 очков, 12 подборов и 10 передач. Лучшая результативность в матче у защитника «Бруклина» Кайри Ирвинга, на счету которого дабл-дабл из 27 очков, 5 подборов и 11 передач.

После 53 матчей «Бруклин» идёт на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея 29 побед и 23 поражения.