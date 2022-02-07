Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Алексей Швед сыграет на Матче звёзд Лиги ВТБ в майке с ником «Земфира». Певица одобрила

Алексей Швед сыграет на Матче звёзд Лиги ВТБ в майке с ником «Земфира». Певица одобрила
Комментарии

Разыгрывающий ЦСКА Алексей Швед сыграет на Матче звёзд Единой лиги ВТБ 2022 года в майке с никнеймом «Земфира», сообщает «Спорт-экспресс». По информации источника, исполнительница дала добро на эту инициативу.

Ранее стало известно, что Единая лига ВТБ разрешила участникам Матча звёзд вместо фамилии написать на задней стороне майки любое прозвище. Например, лидеры УНИКСа Марио Хезонья, Джон Браун и Андрей Воронцевич попросили нанести на игровые майки свои прозвища: Super Mario, Mr. Steal и Цевич, а у защитника «Автодора» Евгения Колесникова на спине будет написан слоган «Хозяин Волги».

Матч звёзд Единой лиги состоится 20 февраля в Москве на «ВТБ Арене». Ранее стало известно, что главными тренерами команд на предстоящем Матче всех звёзд станут Велимир Перасович и Зоран Лукич.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022