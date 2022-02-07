УНИКС вырвал победу в матче с ЦСКА броском с сиреной в конце третьего овертайма

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ,, в котором московский ЦСКА принимал казанский УНИКС. Встреча прошла в упорной борьбе и завершилась лишь в третьей дополнительной пятиминутке со счётом 105:103 в пользу казанцев.
Победу казанской команде принёс точный бросок О Джея Мэйо с сиреной.
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Тони Джекири — 10 очков и 10 подборов.
В составе московского клуба 33 очка набрал Дэниэл Хэкетт.
ЦСКА в следующем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ встретится с «Астаной». Встреча пройдёт в Москве 13 февраля. Казанский УНИКС в этот же день дома примет красноярский «Енисей».
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