УНИКС вырвал победу в матче с ЦСКА броском с сиреной в конце третьего овертайма

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ,, в котором московский ЦСКА принимал казанский УНИКС. Встреча прошла в упорной борьбе и завершилась лишь в третьей дополнительной пятиминутке со счётом 105:103 в пользу казанцев.



Победу казанской команде принёс точный бросок О Джея Мэйо с сиреной.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Тони Джекири — 10 очков и 10 подборов.



В составе московского клуба 33 очка набрал Дэниэл Хэкетт.



ЦСКА в следующем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ встретится с «Астаной». Встреча пройдёт в Москве 13 февраля. Казанский УНИКС в этот же день дома примет красноярский «Енисей».