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УНИКС вырвал победу в матче с ЦСКА броском с сиреной в конце третьего овертайма

УНИКС вырвал победу в матче с ЦСКА броском с сиреной в конце третьего овертайма
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ,, в котором московский ЦСКА принимал казанский УНИКС. Встреча прошла в упорной борьбе и завершилась лишь в третьей дополнительной пятиминутке со счётом 105:103 в пользу казанцев.

Победу казанской команде принёс точный бросок О Джея Мэйо с сиреной.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Тони Джекири — 10 очков и 10 подборов.

В составе московского клуба 33 очка набрал Дэниэл Хэкетт.

ЦСКА в следующем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ встретится с «Астаной». Встреча пройдёт в Москве 13 февраля. Казанский УНИКС в этот же день дома примет красноярский «Енисей».

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
07 февраля 2022, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
103 : 105
ОТ
УНИКС
Казань, Россия
ЦСКА: Антонов, Боломбой, Григонис, Ивлев, Курбанов, Лундберг, Милутинов, Ухов, Фримен, Хоменко, Хэкетт, Швед
УНИКС: Браун, Браун, Валиев, Воронцевич, Джекири, Жбанов, Зайцев, Канаан, Клименко, Мэйо, Узинский, Хезонья
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