Названы игроки, которые заменят Кевина Дюранта и Дрэймонда Грина на Матче звёзд НБА

Решением комиссионера НБА Адама Сильвера разыгрывающие Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс») и Деджонте Мюррей («Сан-Антонио Спёрс») включены в состав участников Матча всех звёзд — 2022, сообщает официальный сайт лиги.



Болл и Мюррей выступят вместо Кевина Дюранта («Бруклин Нетс») и Дрэймонда Грина («Голден Стэйт Уорриорз»), которые не смогут сыграть из-за травм. 71-й Матч звёзд НБА состоится 20 февраля в Кливленде.



Комиссар НБА Адам Сильвер выбрал Болла и Мюррея запасными игроками на Матче звёзд. Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум заменит Дюранта в стартовом составе. При этом Дюрант останется капитаном одной из команд и будет выбирать состав на Матч звёзд.



В нынешнем сезоне Болл набирает в среднем 19,6 очка, 7,5 передач и 7,1 подбора. Средние показатели Мюррея составляют 19,6 очка, 9,2 передачи, 8,4 подбора и 2,1 перехвата (лучший результат в лиге).