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Определены игроки недели в НБА

Определены игроки недели в НБА
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Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм и форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам были признаны игроками недели в НБА.

Брэндон Ингрэм вместе с «Нью-Орлеан Пеликанс» выиграл три матча из четырёх на минувшей неделе. В этих встречах форвард набирал в среднем 27,3 очка, совершал 1,5 перехвата и отдавал 9,3 передачи.

Паскаль Сиакам на минувшей неделе принял участие в четырёх встречах. «Филадельфия Сиксерс» одержала четыре победы в этих матчах. В этих встречах форвард «Рэпторс» набирал в среднем 24,8 очка, совершал 10,5 подбора и отдавал 4,8 передачи.

«Нью-Орлеан Пеликанс» с 21 победой и 32 поражениями занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Торонто Рэпторс» с 28 победами и 23 поражениями располагается на шестой строчке в турнирной таблице Востока.

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