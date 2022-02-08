Определены игроки недели в НБА

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм и форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам были признаны игроками недели в НБА.
Брэндон Ингрэм вместе с «Нью-Орлеан Пеликанс» выиграл три матча из четырёх на минувшей неделе. В этих встречах форвард набирал в среднем 27,3 очка, совершал 1,5 перехвата и отдавал 9,3 передачи.
Паскаль Сиакам на минувшей неделе принял участие в четырёх встречах. «Филадельфия Сиксерс» одержала четыре победы в этих матчах. В этих встречах форвард «Рэпторс» набирал в среднем 24,8 очка, совершал 10,5 подбора и отдавал 4,8 передачи.
«Нью-Орлеан Пеликанс» с 21 победой и 32 поражениями занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Торонто Рэпторс» с 28 победами и 23 поражениями располагается на шестой строчке в турнирной таблице Востока.
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