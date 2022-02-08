Один из лучших игроков ЦСКА может оказаться недоступен для других команд этим летом
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ЦСКА, вполне вероятно, уже достиг договорённости о продлении контракта с лёгким форвардом Уиллом Клайберном.
«Контракт Уилла Клайберна истекает по окончании этого сезона, и летом он должен стать свободным агентом. Но я слышал, что Клайберн может оказаться недоступен для других команд этим летом. Возможно, это означает, что ЦСКА и Клайберн уже договорились о сделке и близки к продлению контракта», – заявил литовский инсайдер Донатас Урбонас в подкасте на YouTube-канале BasketNews.
В нынешнем сезоне Евролиги 31-летний американский баскетболист набирает 14,9 очка, 5,2 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру. ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата с 14 победами в 23 матчах.
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