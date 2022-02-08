«Голден Стэйт» одержал 9-ю победу кряду, «Майами» разгромил «Вашингтон»

В Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 110:98, которая стала для них девятой кряду.

Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внесли защитник Клэй Томпсон (21 очко, 2 подбора и 2 передачи) и разыгрывающий Стефен Карри, оформивший дабл-дабл из 18 очков, 9 подборов и 10 передач. Наиболее результативным игроком матча стал защитник «Оклахомы» Лугенц Дорт (26 очков, 4 подбора и 1 передача).

В параллельных матчах «Вашингтон Уизардс» дома разгромно проиграл «Майами Хит» (100:121), «Торонто Рэпторс» победил на выезде «Шарлотт Хорнетс» (116:101), а «Финикс Санз» одолел «Чикаго Буллз» (127:124).