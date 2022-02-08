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«Голден Стэйт» одержал 9-ю победу кряду, «Майами» разгромил «Вашингтон»

«Голден Стэйт» одержал 9-ю победу кряду, «Майами» разгромил «Вашингтон»
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В Оклахома-Сити (США) на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 110:98, которая стала для них девятой кряду.

Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внесли защитник Клэй Томпсон (21 очко, 2 подбора и 2 передачи) и разыгрывающий Стефен Карри, оформивший дабл-дабл из 18 очков, 9 подборов и 10 передач. Наиболее результативным игроком матча стал защитник «Оклахомы» Лугенц Дорт (26 очков, 4 подбора и 1 передача).

НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2022, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
98 : 110
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 26, Базли - 20, Гидди - 16, Уильямс - 12, Манн - 11, Дьяките - 6, Фэйворс - 4, Джером - 3, Гилджес-Александер, Крейчи, Маледон, Мускала, Покушевски, Роби, Робинсон-Эрл, Уиггинс, Уотсон
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 21, Карри - 18, Куминга - 16, Уиггинс - 15, Пул - 11, Луни - 8, Ли - 6, Муди - 5, Пэйтон II - 5, Игуодала - 3, Портер - 2, Бьелица, Грин, Кьоцца, Тоскано-Андерсон, Уайзмен, Уэзерспун

В параллельных матчах «Вашингтон Уизардс» дома разгромно проиграл «Майами Хит» (100:121), «Торонто Рэпторс» победил на выезде «Шарлотт Хорнетс» (116:101), а «Финикс Санз» одолел «Чикаго Буллз» (127:124).

НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2022, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
100 : 121
Майами Хит
Майами
Вашингтон Уизардс: Кисперт - 20, Холидей - 14, Харрелл - 13, Кузма - 12, Хатимура - 11, Колдуэлл-Поуп - 9, Брайант - 8, Авдия - 5, Динвидди - 4, Дав. Бертанс - 2, Нето - 2, Бил, Гилл, Гэффорд, Тодд, Уинстон, Ээи
Майами Хит: Адебайо - 21, Батлер - 19, Винсент - 16, Мартин - 15, Робинсон - 12, Дедмон - 11, Лоури - 11, Страс - 6, Гай - 4, Юртсевен - 4, Такер - 2, Моррис, Окпала, Оладипо, Сильва, Хаслем, Хироу
НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2022, вторник. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
101 : 116
Торонто Рэпторс
Торонто
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 25, Розир - 20, Убре - 17, Болл - 15, Вашингтон - 15, Пламли - 6, Хэйворд - 3, Букнайт, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Макдэниелс, Мартин, Ричардс, Смит, Тор
Торонто Рэпторс: Сиакам - 24, Трент-мл. - 24, Ануноби - 20, Ванвлит - 20, Барнс - 15, Буше - 8, Ачиува - 5, Берч, Бонга, Бэнтон, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон, Михайлюк, Флинн, Шампани
НБА - регулярный чемпионат
08 февраля 2022, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
124 : 127
Финикс Санз
Финикс
Чикаго Буллз: Дерозан - 38, Лавин - 32, Вучевич - 13, Уайт - 13, Hill - 8, Брэдли - 5, Томас - 5, Грин - 4, Браун - 3, Досунму - 2, Маккинни - 1, Болл, Джонс, Карузо, Кук, Симонович, Уильямс
Финикс Санз: Букер - 38, Пол - 19, Макги - 16, Бриджес - 15, Эйтон - 13, Краудер - 10, Пэйтон - 8, Джонсон - 6, Смит - 2, Бийомбо, Джексон, Камински, Надер, Пэйн, Уэйнрайт, Шамет, Шарич
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