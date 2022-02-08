Леброн Джеймс высказался о Расселле Уэстбруке, который проваливает сезон в «Лейкерс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который проводит слабый сезон.

«Мы все вместе в окопе. Один человек не может быть виноват во всех проблемах команды… Нет ни одного парня, которого можно обвинить больше, чем другого. Нет ни одного парня, которого можно похвалить больше, чем другого. Когда мы проигрываем, мы все проигрываем. Когда мы выигрываем, мы все выигрываем. Всё очень просто.

Я ещё не участвовал в таком сезоне, когда травмы играли бы столь существенную роль, а ещё протокол, положительные тесты, ложные тесты, главный тренер выбывает на несколько матчей. Так что это просто сложный, странный, как бы другой сезон для всех нас. И не только для «Лейкерс», но и для многих команд в НБА», — приводит слова Джеймса ESPN.