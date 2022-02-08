ЦСКА почти подписал одного из самых скандальных игроков НБА 17 лет назад

Стало известно, что скандальный игрок НБА Рон Артест, впоследствии сменивший имя на Метта Уорлд Пис, едва не перешёл в ЦСКА в сезоне-2004/2005. Об этом рассказал Донатас Урбонас в эфире подкаста Basketnews.
«ЦСКА предложил Рону Артесту контракт на $ 1 млн до конца сезона, но «Индиана» не отпустила его, поскольку он был связан контрактом», — сказал Урбонас.
Рон Артест получил в конце 2004 года дисквалификацию до конца сезона за спровоцированную драку во время матча регулярного чемпионата между «Индианой» и «Детройтом». Форвард пропустил 86 матчей (включая плей-офф), что стало самой продолжительной дисквалификацией за инцидент на площадке в истории НБА. В сезоне-2004/2005 он провёл всего семь матчей, в которых в среднем набирал 24,6 очка, 6,4 подбора, 3,1 передачи и 1,7 перехвата.
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