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Гомельский назвал одного из самых подлых игроков Европы, который ему не нравится

Гомельский назвал одного из самых подлых игроков Европы, который ему не нравится
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Известный российский баскетбольный комментатор Владимир Гомельский рассказал, что считает сербского защитника «Фенербахче» Марко Гудурича одним из самых подлых игроков в Европе.

Один из пользователей его сайта задал Владимиру вопрос: «Как думаете, Гудурич усилил бы ЦСКА в следующем сезоне?»

«Я не люблю этого баскетболиста. Считаю его одним из самых подлых в Европе», — ответил Гомельский.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Гудурич провёл 11 матчей, в которых в среднем набирал 10,4 очка, 2,6 подбора и 3,3 передачи.

Напомним, ЦСКА вчера в упорном матче уступил на своей площадке казанскому УНИКСу в Единой лиге ВТБ со счётом 103:105. Следующую игру армейцы проведут 10 февраля в рамках Евролиги. Их соперником станет израильский «Маккаби».

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