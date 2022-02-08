Гомельский назвал одного из самых подлых игроков Европы, который ему не нравится

Известный российский баскетбольный комментатор Владимир Гомельский рассказал, что считает сербского защитника «Фенербахче» Марко Гудурича одним из самых подлых игроков в Европе.

Один из пользователей его сайта задал Владимиру вопрос: «Как думаете, Гудурич усилил бы ЦСКА в следующем сезоне?»

«Я не люблю этого баскетболиста. Считаю его одним из самых подлых в Европе», — ответил Гомельский.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Гудурич провёл 11 матчей, в которых в среднем набирал 10,4 очка, 2,6 подбора и 3,3 передачи.

Напомним, ЦСКА вчера в упорном матче уступил на своей площадке казанскому УНИКСу в Единой лиге ВТБ со счётом 103:105. Следующую игру армейцы проведут 10 февраля в рамках Евролиги. Их соперником станет израильский «Маккаби».