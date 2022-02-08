Гомельский объяснил поражение ЦСКА от УНИКСа в трёх овертаймах

Известный российский баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о поражении, которое потерпел ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом.
«ЦСКА провёл погоню и вышел вперед. Перасович нашёл ответ. В концовке основного времени шансы были у обеих команд. Однако ЦСКА подвели потери. А в пятиминутках уже сработала лотерея. Победил тот, у кого нервы крепче и защита лучше.
Для зрителей такой матч — невероятное пиршество зрелищности и красоты баскетбола. Для тренеров — очень тяжёлая работа, «высосавшая» из них очень много сил и энергии. Для игроков победившей команды восстановление пройдёт быстрее, для проигравших — медленнее.
Упрёки за плохо сделанную работу — это дело тренеров. А ошибки бывают разные. В обороне тактические ошибки совершали все игроки ЦСКА, даже Милутинов, как минимум дважды, хотя он реже других ошибается в выборе позиций. Семь потерь Хэккетта — это перебор. Но упрекнуть его в том, что не отработал, было бы несправедливо», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
- 8 февраля 2022
-
20:47
-
19:54
-
19:00
-
18:12
-
17:15
-
16:05
-
15:33
-
14:20
-
13:42
-
12:22
-
11:31
-
10:33
-
09:14
-
06:33
-
01:50
-
00:24
-
00:21
- 7 февраля 2022
-
23:47
-
22:58
-
22:46
-
22:11
-
20:42
-
19:41
-
18:46
-
17:18
-
16:08
-
15:31
-
14:21
-
13:31
-
12:30
-
11:57
-
11:19
-
10:10
-
09:15
-
07:29