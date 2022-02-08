Гомельский объяснил поражение ЦСКА от УНИКСа в трёх овертаймах

Известный российский баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о поражении, которое потерпел ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом.



«ЦСКА провёл погоню и вышел вперед. Перасович нашёл ответ. В концовке основного времени шансы были у обеих команд. Однако ЦСКА подвели потери. А в пятиминутках уже сработала лотерея. Победил тот, у кого нервы крепче и защита лучше.

Для зрителей такой матч — невероятное пиршество зрелищности и красоты баскетбола. Для тренеров — очень тяжёлая работа, «высосавшая» из них очень много сил и энергии. Для игроков победившей команды восстановление пройдёт быстрее, для проигравших — медленнее.

Упрёки за плохо сделанную работу — это дело тренеров. А ошибки бывают разные. В обороне тактические ошибки совершали все игроки ЦСКА, даже Милутинов, как минимум дважды, хотя он реже других ошибается в выборе позиций. Семь потерь Хэккетта — это перебор. Но упрекнуть его в том, что не отработал, было бы несправедливо», — написал Гомельский на своём официальном сайте.