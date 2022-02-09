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«Лейкерс» проиграли «Милуоки». «Миннесота» разгромила «Сакраменто»

«Лейкерс» проиграли «Милуоки». «Миннесота» разгромила «Сакраменто»
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«Лос-Анджелес Лейкерс» дома встречалась с «Милуоки Бакс». Хозяева уступили – 116:131.

Леброн Джеймс – самый результативный игрок «Лейкерс», на его счету 27 очков. Наиболее значительный вклад в победу «Милуоки» внёс Яннис Адетокунбо, набравший 44 очка и 14 подборов.

«Денвер Наггетс» принимал «Нью-Йорк Никс» в очередном матче регулярного чемпионата НБА. Хозяева победили со счётом 132:115.

В составе победителей 22 очка заработал Бонс Хиланд. У Джулиуса Рэндла из «Никс» 28 очков.

«Миннесота Тимбервулвз» в гостях встречалась с «Сакраменто Кингз» и одержала победу – 134:114.

У хозяев самым результативным игроком был Де'Аарон Фокс, набравший 29 очков. Карл-Энтони Таунс из «Тимбервулвз» заработал 25 очков.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Орландо Мэджик». Гости победили – 113:95.

Анферни Саймонс из «Портленда» набрал 19 очков. 23 очка на счету Коула Энтони из «Орландо».

НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2022, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 131
Милуоки Бакс
Милуоки
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 27, Дэвис - 22, Монк - 20, Джонсон - 16, Ривз - 10, Уэстбрук - 10, Ариза - 7, Хортон-Такер - 4, Брэдли, Бэйзмор, Джонс, Джордан, Думбуйа, Нанн, Ховард, Эллингтон, Энтони
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 44, Портис - 23, Миддлтон - 21, Холидэй - 15, Аллен - 12, Дивинченцо - 8, Коннотон - 8, Wigginton, Адетокунбо, Лопес, Мамукелашвили, Монро, Мэттьюз, Нвора, Оджелей, Хилл, Худ
НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2022, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
132 : 115
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Денвер Наггетс: Хиланд - 22, Йокич - 21, Бартон - 20, Грин - 20, Гордон - 19, Ннаджи - 11, Грин - 6, Форбс - 6, Моррис - 5, Ховард - 2, Кампаццо, Маррей, Портер, Риверс, Рид, Чанчар
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 28, Фурнье - 21, Барретт - 18, Бёркс - 14, Гибсон - 12, Топпин - 11, Куикли - 5, Реддиш - 2, Симс - 2, Уокер - 2, Гримс, Макбрайд, Ноэль, Робинсон, Роуз, Саманич
НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2022, среда. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
114 : 134
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сакраменто Кингз: Фокс - 29, Барнс - 21, Джонс - 18, Мету - 14, Рэмси - 10, Митчелл - 8, Харклесс - 6, Лень - 4, Вудард - 2, Кинг - 2, Багли III, Дэвис, Кета, Томпсон, Халибёртон, Хилд, Холмс
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 25, Бисли - 21, Расселл - 14, Рид - 12, Маклафлин - 11, Принс - 11, Беверли - 9, Вандербилт - 9, Макдэниелс - 8, Ноуэлл - 6, Эдвардс - 5, Найт - 3, Больмаро, Лейман, Окоги, Райт
НБА - регулярный чемпионат
09 февраля 2022, среда. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
95 : 113
Орландо Мэджик
Орландо
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 19, Браун - 15, Нуркич - 14, Маклемор - 13, Уинслоу - 12, Эллеби - 11, Уотфорд - 8, Смит - 3, Блевинс, Бледсо, Джонсон, Зеллер, Лиллард, Литтл, Макколлум, Нэнс, Снелл
Орландо Мэджик: Энтони - 23, Картер - 18, Океке - 18, Харрис - 15, Бамба - 13, Вагнер - 13, Лопес - 8, Браздейкис - 2, Росс - 2, Саггс - 1, Айзек, Вагнер, Картер-Уильямс, Мур, Скофилд, Фульц, Хэмптон
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