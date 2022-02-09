«Лейкерс» проиграли «Милуоки». «Миннесота» разгромила «Сакраменто»

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома встречалась с «Милуоки Бакс». Хозяева уступили – 116:131.
Леброн Джеймс – самый результативный игрок «Лейкерс», на его счету 27 очков. Наиболее значительный вклад в победу «Милуоки» внёс Яннис Адетокунбо, набравший 44 очка и 14 подборов.
«Денвер Наггетс» принимал «Нью-Йорк Никс» в очередном матче регулярного чемпионата НБА. Хозяева победили со счётом 132:115.
В составе победителей 22 очка заработал Бонс Хиланд. У Джулиуса Рэндла из «Никс» 28 очков.
«Миннесота Тимбервулвз» в гостях встречалась с «Сакраменто Кингз» и одержала победу – 134:114.
У хозяев самым результативным игроком был Де'Аарон Фокс, набравший 29 очков. Карл-Энтони Таунс из «Тимбервулвз» заработал 25 очков.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Орландо Мэджик». Гости победили – 113:95.
Анферни Саймонс из «Портленда» набрал 19 очков. 23 очка на счету Коула Энтони из «Орландо».
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