«Лейкерс» проиграли «Милуоки». «Миннесота» разгромила «Сакраменто»

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома встречалась с «Милуоки Бакс». Хозяева уступили – 116:131.

Леброн Джеймс – самый результативный игрок «Лейкерс», на его счету 27 очков. Наиболее значительный вклад в победу «Милуоки» внёс Яннис Адетокунбо, набравший 44 очка и 14 подборов.

«Денвер Наггетс» принимал «Нью-Йорк Никс» в очередном матче регулярного чемпионата НБА. Хозяева победили со счётом 132:115.

В составе победителей 22 очка заработал Бонс Хиланд. У Джулиуса Рэндла из «Никс» 28 очков.

«Миннесота Тимбервулвз» в гостях встречалась с «Сакраменто Кингз» и одержала победу – 134:114.

У хозяев самым результативным игроком был Де'Аарон Фокс, набравший 29 очков. Карл-Энтони Таунс из «Тимбервулвз» заработал 25 очков.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Орландо Мэджик». Гости победили – 113:95.

Анферни Саймонс из «Портленда» набрал 19 очков. 23 очка на счету Коула Энтони из «Орландо».