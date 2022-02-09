Джеймс Харден может получить контракт на $ 270 млн в случае обмена в «Филадельфию»

Редактор издания Sportac Майкл Джиннити сообщил о возможной зарплате звёздного защитника Джеймса Хардена в случае его обмена из «Бруклин Нетс» в «Филадельфию Сиксерс».



«Если „Сиксерс“ получат Джеймса Хардена, то следующим шагом должно стать продление его контракта, чтобы в финансовом плане он был на одном уровне с Джоэлом Эмбиидом. Это включает в себя пятилетний контракт на $270,18 млн для Хардена со следующим распределением зарплаты:



2022: $47,3 млн

2023: $49,7 млн

2024: $53,7 млн

2025: $57,7 млн

2026: $61,6 млн», — сообщает в своём «твиттере» Майкл Джиннити.



Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».