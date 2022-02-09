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Расселл Уэстбрук: мне жаль, что я не смог помочь Леброну и Дэвису

Расселл Уэстбрук: мне жаль, что я не смог помочь Леброну и Дэвису
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук рассказал, о чём он говорил с Энтони Дэвисом и Леброном Джеймсом в концовке встречи с «Милуоки Бакс».

«Я просто хотел поддержать их, сказал не опускать руки. Сказал, что мне жаль, что я не смог помочь им. У мсожалению, меня не было в игре, поэтому я не смог им помочь. Но это не мне решать. Фрэнк Вогель принимает то решение, которое он считает нужным. Моя задача в том, тчобы приходить на работу, делать всё, что в моих силах и поддерживать партнёров по команде. Я много работал и добился большого уважения в этой игре. Думаю, я заслуживаю играть в решающие моменты матча, но не мне это решать», — приводит слова Уэстбрука Spectrum SportsNet.

Уэстбрук не принимал участие в четвёртой четверти. Встреча завершилась победой «Милуоки» со счётом 131:116.

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