Расселл Уэстбрук: мне жаль, что я не смог помочь Леброну и Дэвису

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук рассказал, о чём он говорил с Энтони Дэвисом и Леброном Джеймсом в концовке встречи с «Милуоки Бакс».



«Я просто хотел поддержать их, сказал не опускать руки. Сказал, что мне жаль, что я не смог помочь им. У мсожалению, меня не было в игре, поэтому я не смог им помочь. Но это не мне решать. Фрэнк Вогель принимает то решение, которое он считает нужным. Моя задача в том, тчобы приходить на работу, делать всё, что в моих силах и поддерживать партнёров по команде. Я много работал и добился большого уважения в этой игре. Думаю, я заслуживаю играть в решающие моменты матча, но не мне это решать», — приводит слова Уэстбрука Spectrum SportsNet.



Уэстбрук не принимал участие в четвёртой четверти. Встреча завершилась победой «Милуоки» со счётом 131:116.