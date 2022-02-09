Леброн Джеймс: мы никогда не достигнем уровня «Милуоки»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс». Леброн отметил, что в настоящий момент «Лейкерс» уступают «Милуоки» по уровню игры.
«Это поражение заставляет меня сказать, что мы находимся не на том уровне. Но я уже говорил это перед встречей, моё мнение не меняется. Сможем ли мы достичь того уровня, который сейчас показывает «Милуоки»? Я не знаю. Нет. Это то, что вы хотите услышать? Нет, мы никогда не будем на их уровне. Они чемпионы, и для этого есть причина», — сказал Леброн Джеймс на пресс-конференции после матча.
Напомним, встреча завершилась победой «Милуоки» со счётом 131:116.
В составе «Лос-Анджелес Лейкерс» самым результативным игроком стал Леброн Джеймс, набравший 27 очков.
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