Леброн Джеймс: мы никогда не достигнем уровня «Милуоки»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс». Леброн отметил, что в настоящий момент «Лейкерс» уступают «Милуоки» по уровню игры.



«Это поражение заставляет меня сказать, что мы находимся не на том уровне. Но я уже говорил это перед встречей, моё мнение не меняется. Сможем ли мы достичь того уровня, который сейчас показывает «Милуоки»? Я не знаю. Нет. Это то, что вы хотите услышать? Нет, мы никогда не будем на их уровне. Они чемпионы, и для этого есть причина», — сказал Леброн Джеймс на пресс-конференции после матча.



Напомним, встреча завершилась победой «Милуоки» со счётом 131:116.



В составе «Лос-Анджелес Лейкерс» самым результативным игроком стал Леброн Джеймс, набравший 27 очков.