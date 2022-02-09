Источник: ЦСКА выдал Кевину Пангосу контракт на $ 6 млн

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кевин Пангос в ближайшее время подпишет контракт с московским ЦСКА на сумму $ 6 млн до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщает Gazzetta.gr.
Напомним, ранее сообщалось, что армейцы сделали улучшенное предложение канадцу. В «Кавальерс» у Пангоса мало игрового времени, и с приходом в команду Рэджона Рондо его может стать ещё меньше, поэтому вариант с продолжением карьеры в Москве кажется баскетболисту хорошим.
28-летний Пангос в сезоне-2020/2021 набирал в среднем 13,5 очка и 6,6 передачи в 39 матчах Евролиги за «Зенит» и был включён в первую символическую пятёрку турнира. Интерес к Пангосу проявляли несколько клубов Евролиги, включая ЦСКА, но баскетболист хотел продолжить карьеру в НБА и был готов ждать предложения контракта до осени.
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