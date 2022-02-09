«Автодор» проиграл «Бахчешехиру» в овертайме, но вышел в 1/4 финала Кубка Европы
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Завершился матч группового этапа Кубка Европы ФИБА, в котором «Бахчешехир» на своей площадке принимал саратовский «Автодор». Счёт встречи — в пользу турецкой команды. Самым результативным игроком стал канадский защитник Кенни Чери («Автодор»), который записал на свой счёт 23 очка.
Гости с первых минут стали вести в счёте и постепенно увеличивать преимущество. Ближе к концу третьей четверти саратовский клуб имел гандикап в 18 очков, однако в заключительной части матча позволил хозяевам сделать большой рывок и перевести игру в овертайм, где сильнее оказался «Бахчешехир».
Это поражение стало первым для подопечных Эмиля Райковича за пять матчей группового этапа. Сейчас у команды 9 очков после 5 игр, и она обеспечила себе выход в плей-офф.
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