В «Сакраменто» отреагировали на приобретение Домантаса Сабониса

Главный тренер «Сакраменто Кингз» Элвин Джентри поделился мнением по поводу нового игрока команды Домантаса Сабониса.

«Он очень хорошо делает заслоны. Мы — команда, которая этим активно пользуется. В пик-н-роллах он великолепен, а это то, что нам нужно. Он также может освободить пространство для открытых бросков своих партнёров. Думаю, он сильно нам поможет», — приводит слова Джентри BasketNews.

Для Сабониса нынешний сезон является шестым в НБА. За это время он успел дважды сыграть в Матче звёзд. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Домантас набирает в среднем по 18,9 очка, совершает 12,1 подбора и отдаёт 5,0 передачи.

Напомним, «Индиана Пэйсерс», помимо Сабониса, обменяла защитника Джереми Лэмба и атакующего защитника Джастина Холидэя в «Сакраменто Кингз» на Тайриза Халибертона, Бадди Хилда и Тристана Томпсона.