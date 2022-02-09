В «Сакраменто» отреагировали на приобретение Домантаса Сабониса

Главный тренер «Сакраменто Кингз» Элвин Джентри поделился мнением по поводу нового игрока команды Домантаса Сабониса.
«Он очень хорошо делает заслоны. Мы — команда, которая этим активно пользуется. В пик-н-роллах он великолепен, а это то, что нам нужно. Он также может освободить пространство для открытых бросков своих партнёров. Думаю, он сильно нам поможет», — приводит слова Джентри BasketNews.
Для Сабониса нынешний сезон является шестым в НБА. За это время он успел дважды сыграть в Матче звёзд. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Домантас набирает в среднем по 18,9 очка, совершает 12,1 подбора и отдаёт 5,0 передачи.
Напомним, «Индиана Пэйсерс», помимо Сабониса, обменяла защитника Джереми Лэмба и атакующего защитника Джастина Холидэя в «Сакраменто Кингз» на Тайриза Халибертона, Бадди Хилда и Тристана Томпсона.
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