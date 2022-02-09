Дэмьен Лиллард отреагировал на уход Си Джей Макколлума из «Портленда» и раскрыл свои планы

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард дал комментарий по поводу обмена Си Джей Макколлума в «Нью-Орлеан Пеликанс».

«Благодарен за наше братство и дружбу, превыше всего… Мы знали, что этот день придёт, но от этого не легче. Сердце болит от осознания того, что всё будет не так, как прежде, но любовь всегда останется! Ты знаешь, что это время всегда со мной. Всего наилучшего, мой брат.

Моё сердце — это «Портленд Трэйл Блэйзерс». Я знаю, что у меня есть план, который выведет меня на мой лучший уровень, когда я вернусь играть. И я хочу, чтобы наша команда соответствовала этому плану», — приводит слова Лилларда Fadeaway World.

Си Джей был выбран «Портлендом» на драфте НБА 2013 года в первом раунде под общим 10-м номером. В нынешнем сезоне он сыграл 36 матчей. Его показатели составляют 20,6 очка, 4,3 подбора и 4,5 передачи в среднем за игру.