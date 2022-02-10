Вернувшийся после травмы Гарланд помог выиграть «Кливленду»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» выиграл у «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 105:92. Встреча прошла на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США). Дариус Гарланд из «Кливленда», пропускавший предыдущие четыре встречи своей команды из-за травмы спины, набрал в этой встрече 27 очков. Его одноклубник Эван Мобли оформил дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов. Игроки «Сан-Антонио» Келдон Джонсон и Девин Васселл набрали по 18 очков.
В другой игре «Шарлотт Хорнетс» на домашнем стадионе «Спектрум-центр » в Шарлотте приграл «Чикаго Буллз» со счётом 109:121. Самым результативным в «Шарлотте» стал Ламело Болл с 33 очкми. В команде «Чикаго» самым эффективным стал Демар Дерозан с 36 очками. Его одноклубник Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 18 очков и 15 подборов.
В параллельном матче «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Торонто Рэпторс» на домашнем стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахоме-Сити (США) со счётом 98:117. Самым эффективным игроком матча стал Паскаль Сиакам из «Торонто» с дабл-даблом из 27 очков и 16 подборов.
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