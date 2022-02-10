Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вернувшийся после травмы Гарланд помог выиграть «Кливленду»

Вернувшийся после травмы Гарланд помог выиграть «Кливленду»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» выиграл у «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 105:92. Встреча прошла на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США). Дариус Гарланд из «Кливленда», пропускавший предыдущие четыре встречи своей команды из-за травмы спины, набрал в этой встрече 27 очков. Его одноклубник Эван Мобли оформил дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов. Игроки «Сан-Антонио» Келдон Джонсон и Девин Васселл набрали по 18 очков.

В другой игре «Шарлотт Хорнетс» на домашнем стадионе «Спектрум-центр » в Шарлотте приграл «Чикаго Буллз» со счётом 109:121. Самым результативным в «Шарлотте» стал Ламело Болл с 33 очкми. В команде «Чикаго» самым эффективным стал Демар Дерозан с 36 очками. Его одноклубник Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 18 очков и 15 подборов.

В параллельном матче «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Торонто Рэпторс» на домашнем стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахоме-Сити (США) со счётом 98:117. Самым эффективным игроком матча стал Паскаль Сиакам из «Торонто» с дабл-даблом из 27 очков и 16 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2022, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
98 : 117
Торонто Рэпторс
Торонто
Оклахома-Сити Тандер: Маледон - 18, Покушевски - 18, Дорт - 15, Базли - 13, Гидди - 13, Джером - 13, Уильямс - 6, Манн - 2, Гилджес-Александер, Крейчи, Мускала, Окпала, Роби, Робинсон-Эрл, Уиггинс, Уотсон, Фэйворс
Торонто Рэпторс: Сиакам - 27, Ванвлит - 21, Барнс - 17, Трент-мл. - 16, Ануноби - 15, Буше - 9, Ачиува - 4, Ватанабэ - 4, Бэнтон - 2, Михайлюк - 2, Берч, Бонга, Горан Драгич, Джонсон, Флинн, Шампани
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2022, четверг. 03:30 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
109 : 121
Чикаго Буллз
Чикаго
Шарлотт Хорнетс: Болл - 33, Бриджес - 22, Убре - 19, Розир - 16, Ричардс - 9, Вашингтон - 5, Пламли - 3, Смит - 2, Букнайт, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Макдэниелс, Мартин, Тор, Хэйворд
Чикаго Буллз: Дерозан - 36, Лавин - 27, Вучевич - 18, Уайт - 15, Браун - 8, Hill - 6, Грин - 6, Томас - 3, Брэдли - 2, Болл, Джонс, Досунму, Карузо, Кук, Маккинни, Симонович, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2022, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
105 : 92
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 27, Мобли - 18, Аллен - 15, Окоро - 14, ЛеВерт - 11, Осман - 8, Лав - 7, Рондо - 5, Гудвин, Дэвис, Маркканен, Нембхард, Пэнгос, Секстон, Стивенс, Уиндлер, Уэйд
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 18, Джонсон - 18, Уайт - 17, Мюррей - 16, Пёлтль - 7, Коллинс - 5, Макдермотт - 4, Примо - 4, Бэйтс-Диоп - 3, Джонс, Кейкок, Ландейл, Ойбанкс, Уискэмп, Уокер, Эрнангомес, Янг
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022