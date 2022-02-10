Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мэджик Джонсон: после сегодняшнего поражения «Лейкерс» я потерял дар речи

Мэджик Джонсон: после сегодняшнего поражения «Лейкерс» я потерял дар речи
Комментарии

Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон высказался о поражении, которое потерпел его бывший клуб в выездном матче с «Портленд Трэйл Блейзерс» (105:107).

«После сегодняшнего поражения «Лейкерс» я потерял дар речи. Никакие слова не могут описать, что я чувствую», — написал Джонсон в своём «твиттере».

Благодаря этой победе «Портленд» прервал серию из 6 поражений. Значительный вклад в успех хозяев внёс Юсуф Нуркич – 19 очков и 12 подборов. У «Лейкерс» выделился Леброн Джеймс, на его счету 30 очков.

Ранее стало известно, что разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук не смог принять участие в матче с «Портленда» (105:107) из-за проблем со спиной. Это первая игра в этом сезоне, которую он пропустил.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022